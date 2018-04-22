صور.. جامعة أسيوط تطلق الدورة السابعة لجراحات الرباط الصليبى بالمنظار







أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور هشام القاضى رئيس وحدة مناظير المفاصل والإصابات بقسم العظام بمستشفى أسيوط الجامعي،عن انطلاق أعمال الدورة السابعة لجراحات الرباط الصليبى بالمنظار،والتى نظمتها وحدة مناظير المفاصل بالقسم على مدار يومين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور احمد عبده جعيص رئيس الجامعة،والدكتور طارق الجمال نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث،والدكتور احمد المنشاوى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية.

وحضر الدورة كلا من الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية،والدكتور أحمد صلاح قراعة عميد كلية التربية الرياضية،والدكتور فيصل فهمى رئيس القسم،والدكتور ماهر عبد السلام العسال الرئيس الشرفى لوحدة مناظير المفاصل،والدكتور محمد عبدالحميد مرسى،والدكتور حاتم جلال ذكى مقرري الدورة.

وأضاف الدكتور هشام القاضى، في بيان اليوم الأحد، أن الدورة تهدف فى نسختها السابعة إلى تدريب الأطباء على كل ما هو جديد فى مهارات جراحة الرباط الصليبى المتقدمة باستخدام منظار المفاصل،و ذلك بمشاركة نحو 30 طبيب متدرب من مختلف الجامعات المصرية ومن أطباء مستشفيات التأمين الصحى وكذلك عدداً من المحاضرين من جامعات الإسكندرية، القاهرة، المنصورة، عين شمس، الازهر وأسيوط .

وحول تفاصيل الدورة أكد الدكتور هشام القاضى انها تضمنت بث حى مباشر لـ 8 عمليات جراحية للرباط صليبى وكذلك بعض ورش العمل العملية حول الطرق المختلفة لإجراء الجراحة ، إلى جانب محاضرات نظرية تخص كل ما يتعلق بجراحة الرباط الصليبى .