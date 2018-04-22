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صور .. توقيع الكشف الطبى على 1840 حالة بقافلة طبية فى الأخيوة بالشرقية

الأحد، 22 أبريل 2018 11:35 ص
صور .. توقيع الكشف الطبى على 1840 حالة بقافلة طبية فى الأخيوة بالشرقية الكشف الطبى على المواطنين


الشرقية- إيمان مهنى
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نفذت محافظ الشرقية، قافلة طبية مجانية بقرية الإخيوة مركز الحسينية وتوقيع الكشف الطبي على 1840 حالة مرضية و صرف العلاج اللازم لهم، ضمن سلسلة قوافل علاجية أخرى.

وتضم القافلة أطباء في كافة التخصصات الطبية تجوب أرجاء المحافظة ،للوصول للمناطق و القرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية بهدف الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وتوعية الأهالي بكيفية التعامل مع أي مرض وحصر حالات الأمراض المزمنة للعلاج على نفقة الدولة ، مؤكداً على استمرارها على مدار العام وفق خطة شاملة تغطى نطاق المحافظة .

وأضافت المحافظة فى بيان لها أن القافلة شملت 106 حالة جراحة ، 324 أطفال،157 أمراض قلب،299 باطنة،64 نساء 287 جلدية 323 عظام ، 166 أنف وأذن ، 114 أسنان،بمشاركة أخصائيين في تخصصات مختلفة،ومعمل دم كامل،ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية ، وجهاز أشعة تلفزيونية ، كما تم تحويل 16 حالة لمستشفي الحسينية المركزي لإستكمال إجراءات تجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية اللازمة .

 

القافلة الطبية
القافلة الطبية

 

الكشف الطبى على المواطنين
الكشف الطبى على المواطنين

 

جانب من القافلة
جانب من القافلة

 


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