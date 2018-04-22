صور.. "تعليم القليوبية" تطبق نظاما جديدا لتدريب التلاميذ على الامتحانات







القليوبية نيفين طه

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية فى تطبيق تجربة جديدة من نوعها فى مجال التقييم لطلاب المدارس ومساعدة الطلاب فى التدريب على الإمتحانات والاستذكار.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إن التجربة الرائدة تتم برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية وبدأ تطبيقها فعليا بمدارس الشبان المسلمين ببنها وتهدف للارتقاء بالمستوى التعليمى للطلاب و مواكبة أحدث الأساليب فى التدريس و التقييم.

وأشار فى تصريحات صحفية الى أنه تم إبرام بروتوكول تعاون مع الدكتور حسام بدراوى - ممثل مؤسسة النيل بدراوى للتعليم و التنمية ، لتطبيق نظام جديد لتقييم طلبة المدرسة و مساعدتهم على التدرب على الامتحانات و الاستذكار ويستفيد من هذه الخدمة جميع طلبة المدرسة بدءا من الصف الرابع الابتدائى و حتى الثالث الإعدادى .

وأضاف: تعد تلك الألية الجديدة بمثابة تأهيل للطلاب لنظام الثانوية العامة الجديد الذى ستطبقه الوزارة بدءا من العام القادم بإذن الله ، حيث تم عمل حساب شخصى لكل طالب وكلمة مرور خاصة به ، ويقوم الطلاب بالدخول على حساباتهم و التدرب على البرنامج الذى لاقى استحسانا كبيرا من قبل الطلبة و أولياء أمورهم خلال فترة وجيزة جدا.

وأوضح أن هذه الخدمة تحملت المدرسة تكلفتها بالكامل عن العام الحالى ويعد البرنامج التقویمى الذى تم تطبيقه مدخلا لتطویر التعلیم والتعلم في مصر عبر تمكین الطلاب من التدرب على عدد ھائل من التدریبات والاختبارات التي وضعھا نخبة من خبراء التعلیم وفق أحدث النظم الأكادیمیة والتكنولوجیة وتھدف بشكل أساسى إلى تطویر مھارات الطلاب الإبداعیة والفكریة مع تحدید نقاط الضعف والقوة من خلال تقاریر فوریة ودوریة.

وأشار الى ان الأطراف المستفیدة من البرنامج هى الطالب وذلك من خلال موقع تقویم یستطیع الطالب تقییم أدائه الدراسى عبر التدریب على عدد ھائل من التدریبات والامتحانات فى جمیع المواد الدراسیة الأساسیة ومعرفة الإجابات النموذجیة لھا بشكل فورى ، كذلك یمكنه تحدید نقاط ضعفه وقوته فى كل مادة.

والطرف المستفيد الثانى وهو ولى الأمر حيث یساعد البرنامج أولیاء الأمور على متابعة المستوى والأداء الدراسى لأبنائھم من خلال تقاریر تفصیلیة دوریة توضح نقاط الضعف والقوة لدیھم یمكن متابعتھا بسھولة فى أى وقت ومن أى مكان.

والطرف المستفيد الثالث وهو المعلم حيث یستطیع المعلم متابعة وتقییم أداء طلابه من خلال برنامج تقویم عن طریق إنشاء الاختبارات من بین عدد ھائل من الأسئلة التى یوفرھا برنامج تقویم ، كذلك معرفة مستوى الطلاب بشكل دقیق من خلال التقاریر الدوریة التي یصدرھا برنامج تقویم لكل طالب.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إن التجربة سيتم تعميمها فى عدد من المدارس عقب نجاحها فى مدارس الشبان المسلمين لتكون القليوبية هى نواة تطبيق أحدث طرق التقويم للطلاب وتطبيق الأساليب التكنولوجية فى التعليم .