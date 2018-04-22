صور.. إنشاء جراج للوحدة المحلية لقرية عنيبس بسوهاج بتكلفة 225 ألف جنيه







سوهاج عمرو خلف

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، حرص المحافظة على تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، مشددا على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، بالاهتمام بتنفيذ خطة المحافظة لاستكمال وإنشاء المشروعات الخدمية والتنموية، وتطوير الوحدات المحلية، ومتابعة المشروعات المختلفة للانتهاء منها وفقا للمواعيد والجداول الزمنية المحددة.

ومن جانبه أوضح حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى بيان انه جارى متابعة أعمال إنشاء جراج للوحدة المحلية لقرية عنيبس على مساحة 375 متر أرض أملاك دولة بإعتماد مالى قدرة 225 ألف جنيه ضمن اعتماد الخطة الموحدة للعام المالى 2017/2018 ، وذلك فى إطار تطوير الوحدات المحلية والحفاظ على سيارات ومعدات الوحدة المحلية بقرية عنيبس، وجارى اعمال المتابعة بصفة دورية للانتهاء من تنفيذ الاعمال فى المواعيد المحددة.



انشاء جراج بعنيبس بجهينة



انشاء جراج بعنيبس بجهينة



انشاء جراج بعنيبس بجهينة