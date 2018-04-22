صحيفة إماراتية: عاصفة الحزم أعادت 90% من الأراضى اليمنية







أبوظبى(أ ش أ)

أكدت صحيفة "الوطن" الإماراتية، اليوم الأحد، أن عاصفة الحزم أعادت أكثر من 90% من أراضى اليمن الشقيق، وبينت للعالم أهميتها فى قطع دابر الشر الإيرانى وتسديد ضربة قوية لإيران وأجندتها ومخططها التوسعى، تم خلالها تسطير أقوى الملاحم والبطولات ليفوح عبق التحرير من جبال وسهول ووديان بلد عربى عزيز على قلوب الأمة.

وأشارت الصحيفة، فى افتتاحيتها تحت عنوان "ملاحم الساحل الغربى"، إلى أن قوات المقاومة اليمنية بدعم من قوات التحالف العربى تواصل عملياتها البطولية لاستكمال تحرير ما تبقى من الساحل الغربى فى اليمن، لاستعادة وتيرة الحياة الطبيعية، ووقف تهريب الأسلحة من إيران لعصاباتها العميلة المتمثلة بمليشيات الحوثى، وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية فى أحد أهم الممرات المائية حول العالم وسيكون رسالة قوية لكل من يعول على الشر فى انتهاك حياة الآمنين وسيادات الدول والتعدى على الشرعية.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها، بقولها "إن هذا التحرير يأتى فى وقت أشد ما تكون فيه الأمة لاستعادة هيبتها فى وجه مطامع نظام الملالى والجماعات الإرهابية".