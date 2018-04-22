video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 أبريل 2018 12:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صحيفة إماراتية: عاصفة الحزم أعادت 90% من الأراضى اليمنية

الأحد، 22 أبريل 2018 10:54 ص
صحيفة إماراتية: عاصفة الحزم أعادت 90% من الأراضى اليمنية جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية


أبوظبى(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكدت صحيفة "الوطن" الإماراتية، اليوم الأحد، أن عاصفة الحزم أعادت أكثر من 90% من أراضى اليمن الشقيق، وبينت للعالم أهميتها فى قطع دابر الشر الإيرانى وتسديد ضربة قوية لإيران وأجندتها ومخططها التوسعى، تم خلالها تسطير أقوى الملاحم والبطولات ليفوح عبق التحرير من جبال وسهول ووديان بلد عربى عزيز على قلوب الأمة.

وأشارت الصحيفة، فى افتتاحيتها تحت عنوان "ملاحم الساحل الغربى"، إلى أن قوات المقاومة اليمنية بدعم من قوات التحالف العربى تواصل عملياتها البطولية لاستكمال تحرير ما تبقى من الساحل الغربى فى اليمن، لاستعادة وتيرة الحياة الطبيعية، ووقف تهريب الأسلحة من إيران لعصاباتها العميلة المتمثلة بمليشيات الحوثى، وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية فى أحد أهم الممرات المائية حول العالم وسيكون رسالة قوية لكل من يعول على الشر فى انتهاك حياة الآمنين وسيادات الدول والتعدى على الشرعية.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها، بقولها "إن هذا التحرير يأتى فى وقت أشد ما تكون فيه الأمة لاستعادة هيبتها فى وجه مطامع نظام الملالى والجماعات الإرهابية".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إنفوجراف.. 4 أعوام على "عاصفة الحزم" باليمن.. التحالف العربى يضع حدا للعبث الحوثى ويدعم قوات الشرعية لاستعادة 80% من الأراض.. حاصر الميليشيات فى صعدة وصنعاء.. وإيران تمد الإرهابيين بصواريخ باليستية وقنابل صخرية

وزير الدولة الإماراتى: تدخل إيرانى فى اليمن يؤكد صواب قرار "عاصفة الحزم"

رئيس وزراء اليمن: قرار خادم الحرمين بشن "عاصفة الحزم" قضى على أطماع إيران

قرقاش: تصريحات الحوثى المهددة للإمارات دليل ثابت على ضرورة عاصفة الحزم

اليمن

الازمه اليمنيه

الاراضى اليمنيه

عاصفه الحزم

الجامعات الارهابيه

التحالف العربى




لا تفوتك
وزارة الداخلية تحاصر حائزى السلاح والمخدرات فى محافظتى قنا وسوهاج

وزارة الداخلية تحاصر حائزى السلاح والمخدرات فى محافظتى قنا وسوهاج

صور.. اشتباكات عنيفة مع المتظاهرين فى نيكاراجوا تتحول لحرب شوارع مع الشرطة

صور.. اشتباكات عنيفة مع المتظاهرين فى نيكاراجوا تتحول لحرب شوارع مع الشرطة

5 تساؤلات تنتظر الحسم بالزمالك.. من المدير الفنى الجديد؟.. من سيرحل فى الصيف؟.. ما هى الصفقات المنتظرة؟.. هل يحقق الأبيض لقب كأس مصر؟.. ومتى ينتهى دور اللجنة المالية؟

5 تساؤلات تنتظر الحسم بالزمالك.. من المدير الفنى الجديد؟.. من سيرحل فى الصيف؟.. ما هى الصفقات المنتظرة؟.. هل يحقق الأبيض لقب كأس مصر؟.. ومتى ينتهى دور اللجنة المالية؟

مراوغة نووية من كوريا الشمالية.. كيم يتعهد بالتخلى عن التجارب النووية بعد 12 عاما من "الكر والفر".. خبراء: القرار بلا معنى بعد وصول بيونج يانج لقمة تكنولوجيا التسليح.. والتوقف عن التجارب لا يعنى وقف النشاط

مراوغة نووية من كوريا الشمالية.. كيم يتعهد بالتخلى عن التجارب النووية بعد 12 عاما من "الكر والفر".. خبراء: القرار بلا معنى بعد وصول بيونج يانج لقمة تكنولوجيا التسليح.. والتوقف عن التجارب لا يعنى وقف النشاط

فاروق حكمًا للأهلى وبتروجت.. وطارق مجدى يدير مباراة الزمالك والأسيوطى

فاروق حكمًا للأهلى وبتروجت.. وطارق مجدى يدير مباراة الزمالك والأسيوطى

وصفات طبيعية بالموز والأفوكادو والزيوت لتقليل هيشان الشعر

وصفات طبيعية بالموز والأفوكادو والزيوت لتقليل هيشان الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة