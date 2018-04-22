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شاهد.. مركز شباب محمد صلاح قبل إعلان أفضل لاعب فى إنجلترا

الأحد، 22 أبريل 2018 08:38 م
شاهد.. مركز شباب محمد صلاح قبل إعلان أفضل لاعب فى إنجلترا مركز شباب محمد صلاح


الغربية- مصطفى عادل
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أنهت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، التجهيزات النهائية، بمركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية مسقط رأس النجم محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الانجليزى، قبل ساعات من إعلان جائزة أفضل لاعب فى انجلترا.

وقامت المديرية بتركيب شاشة عملاقة بمركز الشباب لمتابعة المسابقة، فضلا عن تزيين المركز بالإضاءات وصور الفرعون المصرى.

يتنافس على حصد الجائزة 6 لاعبين هم محمد صلاح نجم ليفربول، وهارى كين لاعب توتنهام، ودافيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد، وثلاثى مانشستر سيتى، كيفين دى بروين ودافيد سيلفا وليروى سانى.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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