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شئون البيئة تنظم ندوات عن السلوكيات البيئية فى جامعة الأزهر بالإسكندرية

الأحد، 22 أبريل 2018 04:04 م
شئون البيئة تنظم ندوات عن السلوكيات البيئية فى جامعة الأزهر بالإسكندرية الدكتور خالد فهمى وزير البيئة


الإسكندرية - هناء أبو العز
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قام جهاز شئون البيئة، برئاسة المهندسة هدى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، بتنفيذ برنامج توعوى لطالبات كلية الدراسات العربية والإسلامية فرع جامعة الأزهر بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع الدكتورة إيمان حمودة منسق الفرع لخدمة البيئة وتنمية المجتمع، فى إطار سعى وزارة البيئة، لنشر وتنمية الوعى البيئى على كافة القطاعات.

وتضمنت الأنشطة ندوات وورش عمل، حيث دارت الندوة الأولى حول الأخلاق البيئية وترشيد الاستهلاك، وأهم السلوكيات البيئية الإيجابية تجاه البيئة ودورنا فى نشرها.

كما دارت الندوة الثانية عن أهم قضايا وتحديات البيئة وتضمنت التغيرات المناخية والتنوع البيولوجى، والتعريف بالمحميات الطبيعبة والتصحر وتآكل طبقة الآوزون، فيما تم تنفيذ ورش عمل عن  زراعة الأسطح وبلكونات المنازل وأهمية التشجير، وعن تقليل وتدوير المخلفات المنزلية وصنع أشياء نافعة من المخلفات.

نظم الندوات وورش العمل وقام بتنفيذها كلا من أمل الليثى مدير إدارة نوعية التربة ورئيس لجنة المرأة، ووفاء علام مدير إدارة الإعلام والتوعية، ونائب رئيس لجنة المرأة، والدكتورة أسماء يوسف مسئول إدارة الإصحاح البيئى، وعزة عرفة مدير إدارة خطط العمل البيئى وعضو لجنة المرأة بالفرع.


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