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سفير فلسطين فى ماليزيا: إجراءات لإعادة جثمان المهندس الفلسطينى البطش إلى غزة

الأحد، 22 أبريل 2018 11:32 م
سفير فلسطين فى ماليزيا: إجراءات لإعادة جثمان المهندس الفلسطينى البطش إلى غزة فادى البطش المهندس الفلسطينى


كوالالمبور أ ش أ
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قال سفير فلسطين لدى ماليزيا الدكتور أنور الأغا بأن جثمان المهندس الفلسطينى فادى البطش، الذى قتل برصاص مجهولين فى ماليزيا أمس السبت، سيتم نقله إلى مسقط رأسه فى غزة بناء على طلب أسرته.

وقال الأغا - فى تصريحات أوردتها وكالة أنبار "برناما" الماليزية - إن سفارته فى كوالالمبور تلقت تعليمات واضحة من الرئيس الفلسطينى محمود عباس بالتكفل بكافة الأمور ، بما فى ذلك عبور أسرة البطش إلى قطاع غزة لدى عودتهم.

وأشار إلى أن إجراءات نقل الجثمان بدأت بالفعل ، لكنها قد تستغرق بعض الوقت نظرا إلى استمرار عملية تشريح الجثمان.

وأكد أنه على ثقة من أن السلطات فى ماليزيا ستتعاون فى جهود إعادة الجثمان ، كما أن شقيق البطش الأصغر سيصل الى ماليزيا عن طريق ألمانيا للمساعدة فى عملية إعادة الجثمان.

وعلى الجانب الآخر ، كان وزير التعليم الإسرائيلى نفتالى بينيت قد دعا أمس إلى منع دفن جثمان المهندس الفلسطينى فى غزة ريثما تعيد حركة حماس جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين.

 


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