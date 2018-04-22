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الأحد، 22 أبريل 2018 03:46 م
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سفيرة التشيك بالقاهرة تطلق مبادرة لتنشيط السياحة بالوادى الجديد

الأحد، 22 أبريل 2018 03:21 م
سفيرة التشيك بالقاهرة تطلق مبادرة لتنشيط السياحة بالوادى الجديد سفيرة التشيك بالقاهرة فيرونيكا كوخينيوفا


(أ ش أ)
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أطلقت سفيرة دولة التشيك بالقاهرة فيرونيكا كوخينيوفا مبادرة لتنشيط السياحة بالوادى الجديد تحت عنوان (الوادى الجديد.. منتجع صحى آمن).

جاء ذلك خلال زيارتها، اليوم الأحد، للمحافظة ولقائها بالمحافظ اللواء محمد الزملوط؛ لمتابعة مشروعات جمعية الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان بالداخلة، مؤكدة ضرورة تفعيل العلاقات فيما بين السفارة والمحافظة فى مختلف المجالات خاصة المجال الزراعي.

من جهته..وافق المحافظ على تخصيص 200 فدان لصالح جمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان والتى سوف يتم زراعتها بالنخيل بالتعاون مع سفارة التشيك على أن يتم تخصيص العائد منها لصالح الجمعية.

 


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