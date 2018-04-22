سفيرة التشيك بالقاهرة تطلق مبادرة لتنشيط السياحة بالوادى الجديد

سفيرة التشيك بالقاهرة تطلق مبادرة لتنشيط السياحة بالوادى الجديدالأحد، 22 أبريل 2018 03:21 م
سفيرة التشيك بالقاهرة فيرونيكا كوخينيوفا
إضافة تعليق
أطلقت سفيرة دولة التشيك بالقاهرة فيرونيكا كوخينيوفا مبادرة لتنشيط السياحة بالوادى الجديد تحت عنوان (الوادى الجديد.. منتجع صحى آمن).
جاء ذلك خلال زيارتها، اليوم الأحد، للمحافظة ولقائها بالمحافظ اللواء محمد الزملوط؛ لمتابعة مشروعات جمعية الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان بالداخلة، مؤكدة ضرورة تفعيل العلاقات فيما بين السفارة والمحافظة فى مختلف المجالات خاصة المجال الزراعي.
من جهته..وافق المحافظ على تخصيص 200 فدان لصالح جمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان والتى سوف يتم زراعتها بالنخيل بالتعاون مع سفارة التشيك على أن يتم تخصيص العائد منها لصالح الجمعية.
إضافة تعليق
خطة الحرب على الإلحاد الممول.. الأوقاف: التشدد والإلحاد وجهان لعملة واحدة هدفها تفكيك مجتمعاتنا.. وتؤكد: إطلاق دورات تأهيل الدعاة ومطبوعات وسطية بمعرض الكتاب..ولابد من معرفة الأئمة بأبعاد الأمن القومى ومتطلباته
من غير كسوف.. بين العلاج الطبى والنفسى.. دليل المرأة لأداء أفضل للعلاقة الزوجية.. استشاريو نساء وتوليد: ابعدى عن المنشطات.. ويؤكدون: مضاعفاتها كارثية.. الختان والالتهابات سبب أساسى فى مشاكل العلاقة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة