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سعد الحريرى بجولة انتخابية: اللوائح الأخرى بخلاف المستقبل تمثل بشار الأسد

الأحد، 22 أبريل 2018 12:15 م
سعد الحريرى بجولة انتخابية: اللوائح الأخرى بخلاف المستقبل تمثل بشار الأسد سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان


كتبت آمال رسلان
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هاجم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، الرئيس السورى بشار الأسد، لافتا إلى أن هناك قوائم انتخابية لبنانية تمثل الرئيس السورى، مضيفا سنريهم فى 6 مايو ما هو قرار البقاع والقرعون وسنريهم من هو تيار "المستقبل".

جاء ذلك خلال جولة انتخابية بدأها الحريرى صباح اليوم الأحد، فى ​البقاع الغربى​، حيث تستعد جميع الطوائف اللبنانية لخوض الانتخابات النيابية فى 6 مايو المقبل والتى تعد الأولى منذ 10 سنوات.

وأشار الحريرى إلى أن "هذه المنطقة هى منطقة الكرامة والمحبة والسلام وهذه المنطقة طردت العدو الإسرائيلى منذ 28 سنة وكانت أول المقاومات قبل أن "يبدءوا" فأنتم من علمهم المقاومة ويكبر قلبى معكم".

وأشار إلى أن "اللوائح الأخرى تمثل الرئيس السورى بشار الأسد وسنريهم فى انتخابات 6 مايو الكرامة وأن القرعون مستحيل أن تكون عليها وصاية غير وصاية أهلها وشعبها وهذه الانتخابات سنعمل عليها ليلا نهارا".

 


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