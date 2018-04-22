رفع 734 حالة إشغال طريق فى حملة مكبرة بشوارع وميادين البحيرة







البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة 734 إشغال طريق ثابت ومتحرك، وعشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة، وأكشاك مخالفة، ورفع الإشغالات من الشوارع.