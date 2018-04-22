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رفع الإشغالات وإخلاء شارع نعمان الأعصر بالمحلة من الباعة الجائلين

الأحد، 22 أبريل 2018 04:58 م
رفع الإشغالات وإخلاء شارع نعمان الأعصر بالمحلة من الباعة الجائلين حملة إزالة الإشغالات بالغربية


الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء طارق حسونة مدير الأمن، اليوم، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وإخلاء  شارع نعمان الأعصر بداية من ميدان البندر،  وحتى سوق الجملة، من الباعة الجائلين، وذلك بالتنسيق مع أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، ورؤساء حى أول وثان المحلة، مدعومين بتشكيلات من قوات الأمن لتأمين عمليات التنفيذ، تحت إشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى، نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، واللواء خالد أبو طالب مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة.

ورفعت الحملة جميع الإشغالات الموجودة على جابنى الشارع، وتم إزالة جميع الباعة الجائلين، والتنبيه عليهم بالانتقال إلى الأسواق النظامية المهيئة لهم بميدان الششتاوى، والتأكيد على أصحاب المحلات الالتزام بحدود محلاتهم.
 
من جانبه، أكد المحاسب أحمد عبد السميع، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن شارع سعد زغلول أحد الشوارع الحيوية فى مدينة المحلة الكبرى، لذا كان يجب إخلاء جميع الاشغالات الموجوده بالطريق تمهيداً للاستفاده من الشارع فى حركة مرور السيارات، وتخفيف العبء المرورى من شارع البحر، وسيكون الشارع فى اتجاهين ذهابا وإيابا.
 
 

 


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