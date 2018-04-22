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رئيس جامعة قنا يفتتح النسخة الثانية من نموذج محاكاة الجامعة المصرية

الأحد، 22 أبريل 2018 11:41 م
رئيس جامعة قنا يفتتح النسخة الثانية من نموذج محاكاة الجامعة المصرية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة


قنا - هند المغربى
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افتتح الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة قنا، نموذج محاكاة الجامعة المصرية فى نسخته الثانية بحضور الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هالة نوفل، عميد كلية الإعلام، والدكتور حسين عبدالباسط، مشرف النموذج، وكل من منسقى النموذج خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة الدكتورة نجوى يس محمد، مدرس مساعد بكلية التربية، ومحمد رمضان، مدرس مساعد بكلية العلوم، و35 من شباب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المقبولين بالنموذج.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بالجهود المبذولة لنجاح فكرة النموذج وتكرارها للعام الثانى على التوالى، وذلك بعد انعقاد نموذج المحاكاة العام الماضى وتخريج أول دفعة له فى مايو 2017.

الجدير بالذكر أن نموذج محاكاة الجامعة المصرية يهدف لإنشاء قاعدة بيانات غنية وقوية ومدربة من الكفاءات الشبابية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ممن لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما لتولى المناصب الإدارية القيادية بالجامعة فى المستقبل وحتى يكونوا نواة حقيقة للتغيير الإيجابى بالجامعة.

جامعة جنوب الوادى هى أول جامعة مصرية تنفذ هذه النوعية من البرامج التدريبية التى تستهدف فئة شباب أعضاء هيئة التدريس.

 

 


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