رئيس جامعة دمياط يناقش بنود اتفاقية التعاون المشترك مع أكاديمية ناصر العسكرية

رئيس جامعة دمياط يناقش بنود اتفاقية التعاون المشترك مع أكاديمية ناصر العسكريةالأحد، 22 أبريل 2018 11:33 م
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زار الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، أكاديمية ناصر العسكرية العليا حيث استقبله اللواء صفوت صادق الديب – مدير أكاديمية ناصر العسكرية وذلك فى اطار سعى جامعة دمياط للتعاون مع المؤسسات الوطنية العريقة، وحضر اللقاء اللواء / بهجت محمد فريد مدير كلية الدفاع الوطني.
وأشار بيان إلى أن ذلك يأتى فى إطار مناقشة بنود اتفاقية التعاون المشترك المزمع توقيعها بين أكاديمية ناصر العسكرية العليا وجامعة دمياط .
وجدير بالذكر أن أكاديمية ناصر العسكرية العليا هي المستوى التدريبى العسكرى الأعلى على مستوى الشرق الأوسط، وتشتمل الاتفاقية على أوجه عديدة للتعاون بين الجامعة والأكاديمية.
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