رئيس جامعة دمياط يناقش بنود اتفاقية التعاون المشترك مع أكاديمية ناصر العسكرية







دمياط-معتز الشربينى

زار الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، أكاديمية ناصر العسكرية العليا حيث استقبله اللواء صفوت صادق الديب – مدير أكاديمية ناصر العسكرية وذلك فى اطار سعى جامعة دمياط للتعاون مع المؤسسات الوطنية العريقة، وحضر اللقاء اللواء / بهجت محمد فريد مدير كلية الدفاع الوطني.

وأشار بيان إلى أن ذلك يأتى فى إطار مناقشة بنود اتفاقية التعاون المشترك المزمع توقيعها بين أكاديمية ناصر العسكرية العليا وجامعة دمياط .

وجدير بالذكر أن أكاديمية ناصر العسكرية العليا هي المستوى التدريبى العسكرى الأعلى على مستوى الشرق الأوسط، وتشتمل الاتفاقية على أوجه عديدة للتعاون بين الجامعة والأكاديمية.