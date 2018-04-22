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رئيس جامعة دمياط يناقش بنود اتفاقية التعاون المشترك مع أكاديمية ناصر العسكرية

الأحد، 22 أبريل 2018 11:33 م
رئيس جامعة دمياط يناقش بنود اتفاقية التعاون المشترك مع أكاديمية ناصر العسكرية


دمياط-معتز الشربينى
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زار الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، أكاديمية ناصر العسكرية العليا حيث استقبله اللواء صفوت صادق الديب – مدير أكاديمية ناصر العسكرية وذلك فى اطار سعى جامعة دمياط  للتعاون مع المؤسسات الوطنية العريقة، وحضر اللقاء اللواء / بهجت محمد فريد  مدير كلية الدفاع الوطني.

وأشار بيان إلى أن ذلك  يأتى فى إطار مناقشة بنود اتفاقية التعاون المشترك المزمع توقيعها بين أكاديمية ناصر العسكرية العليا وجامعة دمياط . 

وجدير بالذكر أن أكاديمية ناصر العسكرية العليا هي المستوى التدريبى العسكرى الأعلى على مستوى الشرق الأوسط، وتشتمل الاتفاقية على أوجه عديدة للتعاون بين الجامعة والأكاديمية. 


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