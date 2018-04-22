رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتى يؤكد أهمية اجتماعات اتحاد المحاكم العربية







القاهرة (أ ش أ)

أكد المستشار يوسف المطاوعة رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتى، اليوم الأحد، الأهمية التى تكتنف اجتماعات اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.

وقال المطاوعة، فى تصريح على هامش اجتماعات الاتحاد، إن دولة الكويت شاركت فى الاجتماع الرابع للمكتب التنفيذى الذى يختص بالإعداد لأعمال الجمعية العامة وإقرار الحسابات الختامية ومشروع الميزانية، بالإضافة إلى الاطلاع على تقرير الأمين العام بشأن أنشطة الاتحاد.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير الأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية حول أنشطة الاتحاد خلال العام الماضي، والتى تضمنت التعاون مع الاتحادات النظيرة إلى جانب زيارات بعض المؤسسات الدستورية سواء فى إفريقيا أو أوروبا للاطلاع على تجاربها الدستورية وتقديمها كتقرير فنى للاتحاد وعرضه على الدول الأعضاء للاستفادة منها.

وأوضح "المطاوعة"، أنه تم مناقشة مشروع الموازنة والحساب الختامى وموضوع تعديل لائحة النشر فى مجلة الرقابة الدستورية التى يصدرها الاتحاد بغرض توفير مزيد من الحرية والمرونة لما ينشر فى المجلة من أحكام وقرارات وأنشطة للاتحاد.

وقال إن المكتب ناقش كذلك موضوعات الملتقى العلمى الحادى عشر المزمع عقده الموسم المقبل لأنشطة الاتحاد، مبينا أنه تم عرض العديد من الموضوعات التى تتسم بالعمق الدستورى والمشكلات التى تعانيها بعض المحاكم خلال ممارساتها لعملها.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي، إلى الموضوعات والبنود التى أقرها المكتب التنفيذى لرفعها للجمعية العامة للاتحاد فى اجتماع يوم غد لتصديقها وإقرارها.