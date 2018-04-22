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جهاز البيئة ينفذ برنامج توعوى مع 50 طبيبة لنشر التنمية البيئية بالإسكندرية

الأحد، 22 أبريل 2018 10:25 ص
جهاز البيئة ينفذ برنامج توعوى مع 50 طبيبة لنشر التنمية البيئية بالإسكندرية مخلفات طبية - أرشيفية


الإسكندرية – هناء أبو العز
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قام جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، برئاسة  المهندسة هدى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، بتنفيذ برنامج توعوى بالتعاون مع الدكتورة عزة قاسم مدير إدارة التثقيف الصحى بمديرية الشئون الصحية، لـ 50 من الطبيبات والصيدلانيات والمثقفات الصحيات، لمدة 3 أيام، بمقر مركز صحة سان ستيفانو، فى إطار سعى وزارة البيئة  لنشر وتنمية الوعى البيئى على كافة القطاعات .

وتضمن محاضرات توعية بيئية متنوعة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات الطبية والتعريف بالتنوع البيولوجى والمحميات وظاهرة التغيرات المناخية، ودورنا فى تقليل وتدوير المخلفات الصلبة، والفصل من المنبع خاصة المخلفات البلاستيكية، حيث إنها شعار يوم البيئة العالمى لهذا العام.

وتضمن أيضا البرنامج ورشة عمل زراعة الأسطح وبلكونات المنازل، وأهمية التشجير ومحاضرة عن الأخلاق البيئية، وترشيد الاستهلاك والسلوك الإيجابى وتأثيره على البيئة.

قام بتنفيذ البرنامج التوعوى كلا من الدكتور سامح رياض مدير عام الإدارة العامة لنوعية البيئة، وأمل الليثى مدير إدارة نوعية التربة، ورئيس لجنة المرأة، والدكتورة وفاء علام مدير إدارة الإعلام والتوعية، ونائب رئيس لجنة المرأة، وأسماء يوسف مسئول إدارة الإصحاح البيئى، ونهى مصطفى إدارة الإعلام والتوعية، وأمل عبد المنعم بركات مدير إدارة المخلفات.

 


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