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جمعية مصطفى محمود : افتتاح مشغل للسيدات الأولى بالرعاية فى الوادى الجديد

الأحد، 22 أبريل 2018 09:53 م
جمعية مصطفى محمود : افتتاح مشغل للسيدات الأولى بالرعاية فى الوادى الجديد خلال افتتاح مشغل للسيدات بمحافظة الواد الجديد


كتب مدحت وهبة
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أعلنت جمعية مصطفى محمود  عن إفتتاح  أول مشغل تفصيل و خياطة  للسيدات الأولى بالرعاية  بمحافظة الوادى الجديد بالتنسيق مع المحافظة ومديريىة التضامن الاجتماعى وذلك فى إطار مساعدة الأسر فى توفير فرص عمل .

وقالت جمعية مصطفى محمود  برئاسة الدكتور أحمد الخربوطى، رئيس جمعية ،ان المشروع يهدف لمساعدة السيدات من الأسر المستحقة فى إيجاد فرص عمل وان الجمعية  تدعم المشروع من خلال شراء منتجات المشغل خاصة الشنط التى سوف تسخدم لتعبئة الوماد الغذائية فى شنط رمضان كما ستم توفير أوجل الرعاية لهلاء السيدات العاملين بالمشغل .

من جانبه قال من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد  أن المشروع سوف  يتوسع نشاطه عن طريق تفصيل الملابس المدرسية  المطلوبه لمدارس المحافظة بأسعار التكلفة بهامش ربح بسيط كأجر للعاملات وأصحاب  ماكينات الخياطة ،كما أن الجمعية تعهدت بتوفير المبالغ المالية لشراء عدد أ كبر من ماكينات الخياطة لزيادة عدد المستفيدات و تدوير الفائده بين فتيات المحافظة اليتيمات و المستفيدات من المعاشات التكافلية.

 

 

 


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جمعية مصطفى محمود

مشغل للسيدات

الوادى الجديد




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