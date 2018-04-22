جامعة قناة السويس تحصد جوائز مسابقة إبداع 6 فى الشعر والفنون الشعبية







الإسماعيلية – جمال حراجى

حققت جامعة قناة السويس مراكز متميزة فى نهائيات مسابقة إبداع وفاز فريق طلاب جامعة قناة السويس بالمركز الثانى في مسابقة الموسيقى التي جرت ضمن منافسات مسابقة "إبداع 6"، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة للجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وشارك في المسابقة 40 جامعة على مستوى الجامعات المصرية، كما شارك وفد جامعة قناة السويس برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، طارق عجيبة مدير عام رعاية الشباب

وقال بيان من جامعة قناة السويس، أن الطالب مهند محسن محسن فاز بالمركز الأول للإبتكارات العلمية، والطالب إبراهيم عمرالسيد محمد فاز بالمركز الأول فى مسابقة الطالب المثالى، والطالبة ساندرا نبيل مالك بالمركزالثالث في الشعر، كما فازت الجامعة بأفضل أزياء فنون شعبيه، وحقق فريق الموسيقي المركزالثاني بقيادة الدكتور احمد عبد الوهاب

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة ، أن الجامعة تحرص توفير سبل الرعاية والدعم للطلاب، وان طلاب الجامعة أصبح لديهم من الخبرات ما يؤلهم على حصد الجوائز فى المسابقات، وأنه سيتم إقامة احتفالية كبيرة لهم تكريما لما حققوه.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، النتائج النهائية لمسابقة إبداع التي تنظمها الوزارة للموسم السادس على التوالي، إذ أقيمت فعاليات الحفل الختامي على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.