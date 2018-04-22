جامعة المنوفية تفوز بالمركز الثانى فى العزف الجماعى بمسابقة إبداع 6







المنوفية – محمود شاكر

أعلن الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية عن فوز الجامعة بالمركز الثاني علي مستوي الجمهورية فى العزف الجماعى فى مجال الموسيقي بقيمة 76 ألف جنيه والمركز الثاني فى الابتكارات العلمية و90 ألف جنيه والمركز الثاني في الدورى الثقافي والمعلوماتي و24 ألف جنيه والمركز الثالث في الفنون التشكيلية رسم وتصوير زيتى و 18 ألف جنيه، وذلك ضمن مسابقة إبداع والتى تنظمها وزارة التعليم العالى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة .

جاء ذلك على خلفية اختتام مسابقة إبداع 6 التى تنظمها وزارة التعليم العالى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بتوزيع الجوائز على الفائزين وهم حوالى 800 طالب وطالبة تنافسوا فى 23 مجال وتبلغ قيمة الجوائز التي تم توزيعها حوالى خمسة ملايين جنيه.

أقيم الحفل بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وعدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية والفنانين والإعلامين وقام بتسليم الجوائز وزير الشباب والرياضة والإعلامى عصام يوسف مقدم برنامج العباقرة، كما حضر عاكف بدر مدير عام رعاية الشباب والدكتور محمد شاهين مدير النشاط الفنى ونجلاء فتحى المشرفة مع الطلاب ووفد من طلاب الجامعة لتشجيع زملائهم ومشاركتهم فرحتهم .