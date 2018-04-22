جامعة المنصورة تبحث التعاون مع جامعة سطيف بالجزائز







الدقهلية شريف الديب

استقبل الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث الدكتورة سميرة غجاتى مبعوث جامعة سطيف 1 بالجزائر لبحث سبل التعاون والتعرف على إمكانيات جامعة المنصورة من مختبرات ومعامل بحثية والإطلاع على المراكز البحثية المتميزة بجامعة المنصورة بحضور الدكتور محمد صلاح مسئول مكتب العلاقات الدولية.

وقامت الدكتورة سميرة بزيارة كلية العلوم حيث استقبلها الدكتور عادل جنيدى عميد كلية العلوم والدكتور السيد الدسوقى وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث، وتعرفت على أجهزة وإمكانيات المعامل البحثية فى الكيمياء وعلم الحيوان، ووحدة الرنين النووى المغناطيسي.

كما قامت بزيارة كلية الصيدلة حيث اجتمعت مع الدكتورة ناهد العنانى عميد كلية الصيدلة وتعرفت على المعامل والوحدات البحثية لتخصصات الكيمياء المختلفة مع عدد من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

وتم التنسيق لزيارة مركز البحوث الطبية التجريبية مع الدكتور محمد سلامة مدير المركز حيث تم استعراض اهم إنجازات المركز البحثية والاكتشافات الأخيرة لمركز أبحاث الخلايا الجزعية، وكذلك زيارة مركز الكلى والمسالك البولية للإطلاع على أهم المراكز الطبية التى تزخر بها جامعة المنصورة.

وأوضح الدكتور محمد صلاح أن الزيارة جاءت فى إطار تعزيز الشراكات العلمية والأكاديمية مع الأشقاء العرب لتبادل الخبرات، وخصوصا أن جامعة سطيف 1 هى جامعة طبية وعلمية مما يكون له عظيم الأثر فى التعاون مع جامعة المنصورة المتميزة طبيا وعلميا.

وأكد الدكتور أشرف سويلم على أهمية بناء الشراكات والاتفاقيات على أساس عملى ينطلق منه برامج تنفيذية سواء على المستوى العلمى والبحثى أو التعليمى والأكاديمى مما ينعكس على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والشراكات وخاصة مع الدول العربية الشقيقة.