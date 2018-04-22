جامعة الزقازيق تحصل على المركز الثانى فى مسابقة المراسل التليفزيونى

فى مهرجان ابداع 2018 ..
جامعة الزقازيق تحصل على المركز الثانى فى مسابقة المراسل التليفزيونىالأحد، 22 أبريل 2018 01:10 م
الطالبه الفائزة
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حصلت جامعة الزقازيق على المركز الثانى فى مسابقة المراسل التليفزيونى والإذاعى غير المتخصص التي تجرى ضمن منافسات مسابقة إبداع 6 التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة بمشاركة 40 جامعة على مستوى الجامعات المصرية،وفازت بها الطالبة مروه عصام عبد الفتاح الكواكب بالفرقة الرابعة بكلية الطب البيطرى،وحصلت على جائزة مالية قدرها 18 ألف جنيها.
من جانبه،هنأ الدكتور خالد عبد البارى،رئيس جامعة الزقازيق فى بيان الطالبة مؤكدا أن الجامعة تحرص على تنمية مهارات طلابها في مختلف المجالات التي تؤهلهم للتفوق والإبداع.
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