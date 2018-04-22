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توريد 20 ألف و433 طن قمح اليوم للصوامع والشون بالغربية

الأحد، 22 أبريل 2018 09:56 ص
توريد 20 ألف و433 طن قمح اليوم للصوامع والشون بالغربية توريد قمح - أرشيفية


الغربية محمد طارق
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صرح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية أنه ماتم توريده اليوم من محصول القمح 20 ألف و433 طن و809 كيلو، مشيرا فى بيان إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام بلغت 134 ألف و963 فدان والمستهدف توريده من محصول القمح حوالى 135 ألف طن.

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية قام بتشكيل غرفه عمليات برئاسته لمتابعة الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والشون والهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميا وكذا تذليل اى عقبات تعوق عملية التوريد.

كما أصدر المحافظ أيضا توجيهاته بتشكيل لجنه من الأجهزة المعنية للمرور والمتابعة على الصوامع والشون والهناجر للتأكد من طريقه تخزين محصول القمح وعمل الاحتياطات اللازمة لعدم إتلاف المحصول أو الضرر به  وكذا التزام الجهات الموردة بتعليمات وضوابط توريد القمح الصادرة من وزارة التموين وقيام لجان الفرز والاستلام بأداء واجبها المنوط به على الوجه الأكمل.

وأصدر محافظ الغربية تعليمات مشددة لجميع الصوامع والشون والهناجر بضرورة تسهيل التوريد على المزارعين وتوريد القمح لأقرب شون لتخفيف العبء على المزارعين، وكذا أعضاء اللجنة المشكلة بالقيام بكامل أعمالها بالمتابعة والمرور اليومى لحين الانتهاء من مده التوريد.

 

 

 

 

 


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