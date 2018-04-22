"تموين المنوفية" تضبط طن زيت طعام مجهول المصدر فى حملة موسعة بالمحافظة

"تموين المنوفية" تضبط طن زيت طعام مجهول المصدر فى حملة موسعة بالمحافظةالأحد، 22 أبريل 2018 08:05 م
زيت طعام - أرشيفية
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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، حملة تموينية موسعة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، وتحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، ورافق الحملة بعض مفتشى المديرية، وشملت المرور على المنشآت العامة فى نطاق المحافظة.
وأسفرت الحملة عن ضبط طن زيت طعام مجهول المصدر فى أحد المحلات بمركز الباجور، ونصف الطن من ملح الطعام مجهول المصدر، كما تم تحرير 23 محضر نقص وزن خبز عن الأوزان المقررة للخبز المدعم، وتحرير 9 محاضر مواصفات، و8 محاضر تصرف فى الدقيق المدعم بدون وجه حق، و18 محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن.
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