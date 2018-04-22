"تضامن" الأقصر تحصر خسائر حريق الرزيقات.. وبيت الزكاة يرسل لجنة لتقديم المساعدات







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، أنه تم حصر خسائر الحريق الذى أندلع مساء أمس السبت، بقرية الرزيقات بحرى "عزبة التلاهى" التابعة لمركز أرمنت، وذلك فى ضوء توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بسرعة فحص حالات أصحاب المنازل المتضررين من الحريق.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى – فى بيان صحفى- إنه تم توزيع مستلزمات الإغاثة على المضارين من الحريق وتقديم الاعانات اللازمة لهم، مشيرًا إلى التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر لتقديم المستلزمات الطبية والرعاية الصحية اللازمة، والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى ومنها جمعية مصر الخير، والأورمان الذين قدموا المواد الغذائية للمضارين.

وأشار "عبيد" إلى أن الحريق يعتبر نكبة جماعية، ومن المقرر أن يتم تقديم التعويض المالى لأصحاب المنازل المضارين من الحريق، لحين تقديم المستندات ومحاضر الشرطة واستكمال جميع الأوراق الدالة على التضرر من النكبة.

وفي نفس السياق وتنفيذاً التوجيهات الدائمة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمتابعة والمشاركة فيما يتعلق بالمساعدات الخاصه بالآثار الناجمة عن الحوادث والكوارث، توجهت اليوم لجنة من بيت الزكاة والصدقات المصرى لعمل حصر بالأضرار الناتجة عن الحريق الذى شب بقرية الرزيقات بمدينة أرمنت.



شاهد آثار حريق إلتهم 20 منزلا بقرية الرزيقات مدينة أرمنت



النيران تفحم 20 منزلا مبني بالطوب اللبن بالقرية



تفحم كنبة داخل أحد المنازل بالكامل



الأهالي خلال محاولة السيطرة علي الحريق في بدايته



رجال الحماية المدنية خلال السيطرة علي النيران



تفحم حوش أحد المنازل خلال الحريق بالكامل