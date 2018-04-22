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تشريح جثمان الفلسطينى فادى البطش غداة اغتياله فى ماليزيا

الأحد، 22 أبريل 2018 07:04 ص
تشريح جثمان الفلسطينى فادى البطش غداة اغتياله فى ماليزيا فادى البطش الأكاديمى الفلسطينى


كامبونغ غومباك (أ ف ب)
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بدأ اطباء شرعيون فى ماليزيا، الأحد، تشريح جثمان فادى البطش الفلسطينى ، الذى اغتيل السبت فى أحدى ضواحى كوالالمبور، واتهمت عائلته جهاز الاستخبارات الاسرائيلى الموساد بقتله.

وقتل البطش (35 عاما) برصاص أطلقه مسلحان كانا على درجة نارية، وقالت السلطات الماليزية أنهما مرتبطان على الأرجح بأجهزة استخبارات أجنبية.

واغتيل البطش، بينما كان يغادر منزله للتوجه إلى مسجد لصلاة الفجر فى غومباك ضاحية كوالالمبور، وفى موقع الجريمة، تدل علامات الشرطة على وجود 14 رصاصة.

وأكد وزير الداخلية الماليزى أحمد زاهد حامدى، السبت، فى تصريحات نقلتها وكالة الانباء "برناما" ان البطش كان "مهندسا كهربائيا وخبيرا فى صنع الصواريخ".

وأضاف أنه "أصبح على الارجح عنصرا مزعجا لبلد معاد لفلسطين"، موضحا أن البطش كان يفترض ان يتوجه السبت الى تركيا لحضور مؤتمر دولي.

 


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