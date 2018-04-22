تحرير 83 محضر تموينى وبيئى وتنفيذ 34 قرار إزالة بالغنايم فى أسيوط







أسيوط - ضحا صالح

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على إزالة كافة التعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة ،وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون ،مشيراً إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة لمراقبة السلع والمنتجات المعروضة.

وقال محمد فهمي رئيس مركز ومدينة الغنايم فى بيان له اليوم إنه تم تحرير 33 محضر تمويني ما بين (عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش ، ونقص وزن ، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وتوقف عن الإنتاج ،وعدم إعطاء بون صرف بالخبز ، وعدم وجود لوحة إعلانية بالمخبز ، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش ، وعدم نظافة ، وتوقف عن الإنتاج) ؛ وذلك خلال حملات دورية على المخابز بالتنسيق مع إدارة التموين بالمركز.

وشدد فهمي على المرور الدوري على الوحدات الصحية والمصالح والهيئات والإدارات الحكومية، للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل المناسب ،مضيفاً إنه تم المرور والمتابعة على المركز الطبي بالغنايم ومستشفى الغنايم المركزي والإدارة الصحية والمركزي الطبي والوحدة الصحية بالغنايم وبقرية العامري وإدارة الشباب والرياضة، ووحدتي الشئون الإجتماعية ثاني والمشايعة فضلاً عن أعمال النظافة بمدينة الغنايم ،ووحدة البلهارسيا بالمشايعة ، وتبين تغيب 13 من العاملين بتلك القطاعات دون إذن أو سند قانوني، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار ورفع مذكرة للدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة بتلك المخالفات لإتخاذ اللازم.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الغنايم، إنه تم تنفيذ 19 قرار إزالة فورية لتعديات على أراض زراعية ،و12 قرار إزالة فورية على تعديات على خطوط التنظيم و3 قرارات آخرى على أراض أملاك دولة وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن ومركز شرطة الغنايم ،مؤكداً على استمرار الحملات والمرور الدوري على كافة القطاعات بالمركز، للتأكد من سير العمل وتقديم الخدمة المناسبة للمواطنين.

وأشار رئيس مركز ومدينة الغنايم إلى تحرير 50 محضر بيئة ونظافة فضلاً عن رفع ما يقرب من 60 طن مخلفات وقمامة يومياً خلال حملات دورية ويومية بالشوارع والميادين ،بمشاركة معدات الحملات الميكانيكية بالقرى والوحدات المحلية التابعة للمركز، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية وإزالة الحفر والمطبات بعدد من الشوارع بمدينة الغنايم.

من ناحية أخرى ، أسفرت عن تحرير 447 مخالفة تموينية خلال أسبوع بالتنسيق بين إدارة مباحث التموين ومديرية التموين والطب البيطرى والصحة والبيئة بإجمالي مضبوطات 29 ألف لتر سولار و39محضر بوتاجاز ومواد بترولية وطن ونصف اسماك مملحة منتهية الصلاحية.

وأشار محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط الى ان المخالفات التى تم ضبطها تمثلت فى تحرير مخالفات فى مجال المخابز والأسواق وضبط 58 كيلو جرام سكر تموينى و36 زجاجة زيت تمويني وطن ونصف كيلوجرام أسماك مملحة منتهية الصلاحية .

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة منفلوط بأسيوط من رفع 28 طن مخلفات وقمامة وتسوية وتمهيد عدد من الشوارع والميادين، فضلاً عن ضبط وتحرير 21حالة تعدي على أراض زراعية داخل المركز.

وقال حسني درويش نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط والقائم بأعمال رئيس المركز ،إنه تم شن حملات نظافة مكبرة بقرية بني شقير بإستخدام معدات الوحدة المحلية المكونة من (4لودر ، و9قلاب ، وجليدر، سيارة رش، جرار زراعي) لرفع المخلفات والقمامة إزالة الإتربة فضلاً عن تسوية الشوارع والطرق داخل القرية ،لافتاً إلى رفع حوالي 28 طن قمامة خلال يومين مشيراً إلى وضع خطة لإزالة كافة المخلفات ورفع القمامة، وتسوية شوارع قرى المركز بصفة دورية ومنتظمة على الفترتين الصباحية والمسائية.