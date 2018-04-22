تحرير 1272 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1272 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 348 مخالفة "نموذج 125"، و53 مخالفة إزالة ملصقات، و75 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز 13 سيارة، و132 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و33 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 38 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و52 رخصة لمخالفة البيئة، و82 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وسحب 43 رخصة لمخالفة خط السير، و35 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و45 مخالفة عدم صلاحية الأنوار، وسحب 127 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 48 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و56 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و46 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و47 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.