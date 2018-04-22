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بلاغ ضد شخص فتح مزلقان عنوة خلال مرور أحد القطارات بالمنيا

الأحد، 22 أبريل 2018 03:54 م
بلاغ ضد شخص فتح مزلقان عنوة خلال مرور أحد القطارات بالمنيا قطار - أرشيفية


كتب - فريق المحافظات
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تقدمت الخدمة المعينة على مزلقان مغاغة بمحافظة المنيا، ببلاغ ضد أحد الأشخاص فتح المزلقان عنوة خلال مرور أحد القطارات.

 

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بتلقيه بلاغًا من الخدمة المعينة على مزلقان قرية العباسية، بقيام "م. ع. م" 22 سنة، بفتح مزلقان السكة الحديد عنوة والعبور منه، خلال مرور أحد القطارات.

 

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2541 لسنة 2018 إدارى مركز شرطة مغاغة، وتم ضبط المتهم، وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة.

 

 

 

 


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