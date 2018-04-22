بلاغ ضد شخص فتح مزلقان عنوة خلال مرور أحد القطارات بالمنيا

بلاغ ضد شخص فتح مزلقان عنوة خلال مرور أحد القطارات بالمنياالأحد، 22 أبريل 2018 03:54 م
قطار - أرشيفية
إضافة تعليق
تقدمت الخدمة المعينة على مزلقان مغاغة بمحافظة المنيا، ببلاغ ضد أحد الأشخاص فتح المزلقان عنوة خلال مرور أحد القطارات.
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بتلقيه بلاغًا من الخدمة المعينة على مزلقان قرية العباسية، بقيام "م. ع. م" 22 سنة، بفتح مزلقان السكة الحديد عنوة والعبور منه، خلال مرور أحد القطارات.
وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2541 لسنة 2018 إدارى مركز شرطة مغاغة، وتم ضبط المتهم، وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة.
إضافة تعليق
خطة الحرب على الإلحاد الممول.. الأوقاف: التشدد والإلحاد وجهان لعملة واحدة هدفها تفكيك مجتمعاتنا.. وتؤكد: إطلاق دورات تأهيل الدعاة ومطبوعات وسطية بمعرض الكتاب..ولابد من معرفة الأئمة بأبعاد الأمن القومى ومتطلباته
من غير كسوف.. بين العلاج الطبى والنفسى.. دليل المرأة لأداء أفضل للعلاقة الزوجية.. استشاريو نساء وتوليد: ابعدى عن المنشطات.. ويؤكدون: مضاعفاتها كارثية.. الختان والالتهابات سبب أساسى فى مشاكل العلاقة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة