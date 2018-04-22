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الأحد، 22 أبريل 2018 01:35 م
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برلمانى بريطانى يبرر: استشارة النواب فى قرار قصف سوريا يضعف من تأثيره

الأحد، 22 أبريل 2018 01:20 م
برلمانى بريطانى يبرر: استشارة النواب فى قرار قصف سوريا يضعف من تأثيره قصف سوريا


أ ش أ
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برر عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين قرار رئيسة الوزراء البريطانية بتوجيه ضربة جوية لسوريا دون استشارة البرلمان إلى أن ذلك كان سيكشف خطط البلاد فى القصف وكان سيضعف من أثر الهجوم.

وفى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز" صباح اليوم الأحد، قال عضو مجلس العموم توباياس إلوود إنه إذا تم استشارة النواب، فإنه ليس سوريا فقط التى ستستعد ولكن روسيا أيضا مما يضعف من قدرة الضربة البريطانية. وأضاف:"كلما تأخرت أكثر ، كلما تم تخفيف التأثير الفعلي."

وبرر تصرف رئيسة وزرائه قائلا :"أى رئيس وزراء يحتاج إلى القدرة التنفيذية على تنفذ رد فورى".

وتعرضت زعيمة حزب المحافظين لانتقادات كبيرة بسبب تسرعها فى قصف سوريا دون الانتظار ثلاثة أيام على عودة البرلمان أو حتى دعوته من عطلته، مثيرة الشكوك حول خوفها من تعرضها لهزيمة فى التصويت.


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