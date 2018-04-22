بالأسماء.. رئيس مجلس إدارة "كهرباء القناة" يجدد لـ14 قيادة







الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القناة، أنه أصدر قرارا بالتجديد لعدد من قيادات الشركة لمدة عام واحد أو لحين بلوغهم سن المعاش.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن القيادات التى تم التجديد لهم المهندس مصطفى جبر الجمل رئيسا لقطاع شبكات قطاع الشرقية، والمهندسة سناء عبد الحميد عنان رئيسا لشبكات كهرباء جنوب الشرقية، وفاطمة محمد محمد السباعى رئيس الشئون المالية والتجارية لقطاع سيناء، ومحمود أحمد محمد حمد مبروك مديرًا عاما للرقابة المالية والتجارية، والمهندس عبد العال محمود شوتح أحمد مدير عام تنفيذ مشروعات شمال سيناء، والمهندس خالد عيد سليمان عودة مدير التشغيل قطاع شبكات بشمال سيناء، وابتسام حسن محمد قرنفل مدير عام الشئون المالية والتجارية لشبكات جنوب سيناء، والمهندسة عزة عبد الجواد بدر حسن مدير عام التشغيل لقطاع شبكات الإسماعيلية، ومحمد السيد محمد الطالب مدير عام الشئون الإدارية، وخضر محمد محمد خضر مدير عام شئون العاملين، وعزة حسن يوسف النويشى مدير عام التظلمات، وجميل محمود على مدير عام الشئون القانونية لمدن القناة والمدن الجديدة، وحظوظ حنفى فرغلى مدير عام الأمن، وحاتم سيد أحمد أبو العلا مدير عام العقود والفتوى.