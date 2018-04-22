المرصد السورى: وصول قافلة من مسلحى القلمون إلى ريف حماة







لندن أ ش أ

أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان، ومقره لندن ، بوصول القافلة التى تقل مسلحى المعارضة المنسحبين من مدينة القلمون شرقى دمشق إلى ريف حماة .

وأضاف المرصد ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم الأحد ـ أن القافلة ستواصل طريقها نحو ريف حلب ، مشيرا إلى أنه سيجرى توطين من ضمتهم تلك القافلة فى منطقة عفرين محل من فروا منها بعد سيطرة القوات التركية فى مارس الماضي.

يذكر أن الجيش السورى صادر خلال عملية تمشيط مدينة القلمون عددا من المدرعات والأليات العسكرية التى كانت لدى تنظيم ما يسمى بـ "جيش الاسلام" ( أحد فصائل المعارضة المسلحة ) .

وكانت وسائل إعلام سورية رسمية قد أعلنت أمس السبت، انطلاق عملية إخراج المسلحين وأفراد عوائلهم، غير الراغبين فى تسوية أوضاعهم، من بلدات الرحيبة وجيرود والناصرية فى منطقة القلمون الشرقى الواقعة فى ريف دمشق الشمال - شرقي، بموجب الاتفاق المبرم بين الجيش السورى وقادة المسلحين.