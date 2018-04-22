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"المثقفون ومواجهة الإرهاب والفساد" مؤتمر بتربية المنوفية

الأحد، 22 أبريل 2018 10:09 ص
"المثقفون ومواجهة الإرهاب والفساد" مؤتمر بتربية المنوفية جانب من الندوة


المنوفية – محمود شاكر
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نظمت كلية التربية بجامعة المنوفية، المؤتمر الثاني لفرع اتحاد كتاب التربية بعنوان "المثقفون والكتاب ومواجهة الإرهاب والفساد ودعم التنمية" فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للكتاب، وبالتعاون بين النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر بالمنوفية وكلية التربية جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة وإشراف الدكتور جمال الدهشان عميد الكلية.
 
حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور جمال الدهشان عميد الكلية والدكتور صبحى شرف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة فتيحة بطيخ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الباسط عطايا عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر السابق، والدكتور مصطفى أبو طاحون وأعضاء وفد اتحاد طلاب كتاب مصر بالمنوفية والدكتور محمود فوزى بدوى منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.
 
وتمت مناقشة أوراق عمل تناولت الظواهر السلبية التى تعوق عجلة التنمية فى مصر ومنها الإرهاب والفساد وسبل مواجهتها بحضور الطلبة من الفرق المختلفة وطلبة الدراسات العليا من الدبلوم الخاص التمهيدى الماجستير والدكتوراه، وتخلل المؤتمر العديد من العروض المتميزة للقصص القصيرة والشعر والزجل فى ملتقى أكثر من متميز من الكتاب والمثقفين والطلبة تخصص اللغة العربية والتخصصات الأخرى، وتم اكتشاف مواهب طلبة كلية التربية المنوفية المتميزيين في المواهب المختلفة مثل: إلقاء الشعر وفنون الكتابة بصورة دمجت بين إبداعات الكتاب والطلاب.

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