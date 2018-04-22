اللجنة العربية للأرصاد الجوية تناقش سبل إدارة معلومات مخاطر الطقس







كتب مصطفى عنبر

بدأت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية، فى دورتها الرابعة والثلاثين، بمشاركة ممثلى الدول العربية.

يناقش الاجتماع، على مدى ثلاثة أيام، عددا من البنود تتناول أرصاد الطيران والأرصاد الجوية الإعلامية، إلى جانب سبل إدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ.

كما يناقش الاجتماع التدريب وبناء القدرات والمنتدى العربى للتوقعات المناخية arab cof، بالإضافة إلى الاستراتيجية المتكاملة لخدمات الأرصاد الجوية العربية ومخططها التنفيذى 2018-2030.

كذلك يناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة ومنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التعاون مع التجمعات الاقليمية والدول فى إطار المنتديات.

ومن المنتظر أن يقرر الاجتماع موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة للمجلس واجتماعات مكتبه التنفيذى ولجانه.