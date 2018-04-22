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العثور على عشرات الجثث داخل مقبرة جماعية فى مدينة الرقة السورية

الأحد، 22 أبريل 2018 01:02 ص
العثور على عشرات الجثث داخل مقبرة جماعية فى مدينة الرقة السورية العثور على مقبرة جماعية _ صورة أرشيفية


القامشلى (أ ف ب)
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عثر على عشرات الجثث العائدة إلى متشددين ومدنيين داخل مقبرة جماعية فى الرقة، المعقل السابق لتنظيم داعش، بحسب ما أعلن مسؤول محلى السبت.

فى أكتوبر 2017، طردت قوات سوريا الديموقراطية التى تضم فصائل عربية وكردية يدعمها التحالف الدولى بقيادة واشنطن المتشددين من الرقة بعد اشهر من المعارك.

وقال عبدالله العريان رئيس لجنة اعادة الاعمار بمجلس الرقة المدنى لوكالة فرانس برس، انه تمت حتى الان ازالة ما يقرب من خمسين جثة من المقبرة الجماعية التى تحتوى على ما بين 150 و200 جثة عائدة الى مدنيين ومتشددين، وتقع المقبرة الجماعية تحت ملعب لكرة القدم بالقرب من مستشفى كان المتشددون، قد تحصنوا فيه قبل ان يخسروا معركة الرقة.

وـوضح العريان "تحصن الدواعش داخل المشفى الوطنى، وبقى بعض المدنيين. كان هذا المكان الوحيد الذى يبدو متاحا للدفن. وهم دفنوا على عجل".

 


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