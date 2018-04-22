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الأحد، 22 أبريل 2018 04:54 م
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الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

الأحد، 22 أبريل 2018 04:38 م
الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه نجران صاروخ - ارشيفية


كتب سمير حسنى
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اعترض الدفاع الجوى السعودى، صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران، باتجاه نجران.

 


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الحوثيين

السعودية




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