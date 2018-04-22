الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه نجرانالأحد، 22 أبريل 2018 04:38 م
صاروخ - ارشيفية
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اعترض الدفاع الجوى السعودى، صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران، باتجاه نجران.
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