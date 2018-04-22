"الحماية المدنية" تسيطر على حريق مصنع كرتون بلبيس بالشرقية

"الحماية المدنية" تسيطر على حريق مصنع كرتون بلبيس بالشرقيةالأحد، 22 أبريل 2018 08:27 م
حريق - أرشيفية
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق بمصنع كرتون بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كان اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطار بنشوب حريق بمصنع كرتون بجوار مزرعة سيكم متفرع من طريق رمسيس - العاشر دائرة مركز بلبيس.
ودفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، بعدد 7سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة علي الحريق، فيما أتت النيران على أغلب محتويا المصنع المقام على مساحة 2000 متر مربع.
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