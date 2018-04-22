الجيش اليمنى يحرر مواقع استراتيجية جديدة فى "محور علب" شمال صعدة







صعدة أ ش أ

تمكنت قوات الجيش اليمني، بدعم من طيران التحالف العربى من تحرير مواقع جديدة فى محور علب بمديرية باقم شمالى محافظة صعدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش "إن وحدات من الجيش الوطنى اليمنى نفذت، عملية عسكرية نوعية تمكنت خلالها من تحرير "منطقة الظهر" و"مقريع" و"منطقة المشروع" فى آل صبحان، إضافة إلى تحرير عدد من الوديان والشعاب المحيطة بآل صبحان" .

وأضاف القائد العسكرى اليمني، بأن "المعارك أسفرت عن سقوط قتلى من الحوثيين على رأسهم قائد المليشيات فى "محور علب" ويدعى "ابو يحي"، إضافة إلى عشرات الجرحى، فيما تمكنت قوات الجيش من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.