اعتقال خلية "داعش الإلكترونية" فى محافظة ديالى العراقية







بغداد أ ش أ

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى العراقية، اعتقال ما تسمى بـ "خلية داعش الإلكترونية"، وذلك خلال عملية نوعية شرقى مدينة بعقوبة.

وأوضح المتحدث الإعلامى باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطيه - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) السبت، - أن فريقا أمنيا من الشرطة والاستخبارات بإشراف من قبل قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادى نجح خلال عملية نوعية فى اعتقال فريق داعش الإلكترونية فى أطراف قضاء بلدروز.

وأشار إلى أن العملية تمثل جهدا أمنيا مميزا استمر أيام عدة قبل التوصل إلى هوية أعضاء الخلية، مؤكدا أن ما تحقق يمثل ضربة قوية لمن يحاول الإضرار بالأمن والاستقرار وتهديد الأهالى.

وفى سياق متصل، أكد الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى رسول اعتقال 4 إرهابيين فى الأنبار، مشيرا إلى أن عملية الاعتقال تمت بعد معلومات استخبارية دقيقة.

وكان مركز الإعلام الأمنى قد أعلن العثور على عدد من العبوات الناسفة والصواريخ فى قضاء سامراء، ومحافظة الأنبار.