video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 أبريل 2018 04:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. كشك كهرباء مكشوف يهدد حياة الأطفال ببورسعيد

الأحد، 22 أبريل 2018 04:00 ص
اضبط مخالفة.. كشك كهرباء مكشوف يهدد حياة الأطفال ببورسعيد كشك كهرباء مفتوح على سور مستشفى الصحة النفسية


بورسعيد- محمد فرج
إضافة تعليق

رصدت عدسة اليوم السابع كشك كهرباء مفتوح على سور مستشفى الصحة النفسية الكائنة بحى الزهور ببورسعيد، مما يعد خطرا داهما على حياة الأطفال الذين يعبثون بالطريق العام وسط تجاهل وتقاعس المسئولين.

وتقول نادية عبد الكافى عثمان 45 سنة ربة منزل من سكان المنطقة، بأنه وقع منذ شهرين تعرض أحد الأطفال للصعق أثناء اندفاعه وراء كرة عندما كانوا يلعبون بالطريق العام، لولا تدخل العناية الإلهية التى أنقذت حياته، ورغم ما حدث إلا أن المسئولين لم يبادروا بغلق الكشك للحفاظ على أرواح الأطفال من الصعق.

ومن جانبهم ناشد السكان المحافظ اللواء عادل الغضبان بالتدخل بإصدار تعليمات للجهات المسئولة لغلق كشك الكهرباء المفتوح على مصراعيه.

كشك كهرباء مفتوح على سور مستشفى الصحة النفسية
كشك كهرباء مفتوح على سور مستشفى الصحة النفسية

 

جانب آخر من كشك الكهرباء وبجوار بعض القمامة
جانب آخر من كشك الكهرباء وبجوار بعض القمامة

 

محول كبير للكهرباء على النفسية
محول كبير للكهرباء 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس كهرباء بورسعيد: تطوير الشبكات وتغيير الكابلات لمواجهة أحمال الصيف

بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
وزير الرى: المفاوضات حول أزمة سد النهضة تحتاج إلى صبر

وزير الرى: المفاوضات حول أزمة سد النهضة تحتاج إلى صبر

وزير التعليم العالى: لا تغيير بقواعد التنسيق خلال عامين على الأقل

وزير التعليم العالى: لا تغيير بقواعد التنسيق خلال عامين على الأقل

فيديو.. فضائح كذبة الكيماوى تتوالى.. سفير أمريكى سابق: "الخوذ البيضاء" وراء الفيديو المفبرك.. وترامب استند لمعلومات مضللة لضرب سوريا.. سيناتور: لا أدلة على استخدام الكيماوى بدوما..وقناة أمريكية تفضح دول العدوان

فيديو.. فضائح كذبة الكيماوى تتوالى.. سفير أمريكى سابق: "الخوذ البيضاء" وراء الفيديو المفبرك.. وترامب استند لمعلومات مضللة لضرب سوريا.. سيناتور: لا أدلة على استخدام الكيماوى بدوما..وقناة أمريكية تفضح دول العدوان

صور.. 83 من جميلات العالم يجرين تحليل فيروس سى من مدينة المائة باب.. يبعثن رسالة سلام من المعابد والمقابر الفرعونية بالأقصر.. ومرشد سياحى: المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون للسياحة والبيئة 2018 هتفن: تحيا مصر

صور.. 83 من جميلات العالم يجرين تحليل فيروس سى من مدينة المائة باب.. يبعثن رسالة سلام من المعابد والمقابر الفرعونية بالأقصر.. ومرشد سياحى: المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون للسياحة والبيئة 2018 هتفن: تحيا مصر

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

ملخص لمسات محمد صلاح وأحمد حجازى فى مباراة ليفربول ووست بروميتش

ملخص لمسات محمد صلاح وأحمد حجازى فى مباراة ليفربول ووست بروميتش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة