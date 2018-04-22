اضبط مخالفة.. كشك كهرباء مكشوف يهدد حياة الأطفال ببورسعيد







بورسعيد- محمد فرج

رصدت عدسة اليوم السابع كشك كهرباء مفتوح على سور مستشفى الصحة النفسية الكائنة بحى الزهور ببورسعيد، مما يعد خطرا داهما على حياة الأطفال الذين يعبثون بالطريق العام وسط تجاهل وتقاعس المسئولين.

وتقول نادية عبد الكافى عثمان 45 سنة ربة منزل من سكان المنطقة، بأنه وقع منذ شهرين تعرض أحد الأطفال للصعق أثناء اندفاعه وراء كرة عندما كانوا يلعبون بالطريق العام، لولا تدخل العناية الإلهية التى أنقذت حياته، ورغم ما حدث إلا أن المسئولين لم يبادروا بغلق الكشك للحفاظ على أرواح الأطفال من الصعق.

ومن جانبهم ناشد السكان المحافظ اللواء عادل الغضبان بالتدخل بإصدار تعليمات للجهات المسئولة لغلق كشك الكهرباء المفتوح على مصراعيه.



كشك كهرباء مفتوح على سور مستشفى الصحة النفسية



جانب آخر من كشك الكهرباء وبجوار بعض القمامة