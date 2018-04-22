استعادة 15 ألف و134 مترا فى حملة إزالات مكبرة بالمنوفية

استعادة 15 ألف و134 مترا فى حملة إزالات مكبرة بالمنوفيةالأحد، 22 أبريل 2018 08:13 م
حملة إزالة - أرشيفية
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قامت حملة مكبرة من مديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن بمرافقة الجهات المعنية، وبرئاسة اللواء أسامة سعودى مساعد المدير ونائب المدير لقطاع السادات لتنفيذ قرارات الإزالة بمدينة السادات، وتم تنفيذ الحملة بالتنسيق بين مديرية أمن المنوفية والمنطقة المركزية العسكرية بالعباسية بشأن تنفيذ قرارين إزالة لصالح المجلس الأعلى للآثار بدائرة مركز السادات .
وأسفرت الحملة عن تنفيذ القرارين المشار إليهما، وهم عبارة عن إزالة تعدى بالزراعة على مساحة 3 أفدنة و14 قراريط و12 سهما بمساحة 15134 مترا تقريباً بمركز السادات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .
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