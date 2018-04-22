إنطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الدولى السادس بجامعة المنوفية غدا







المنوفية – محمود شاكر

تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلية التربية النوعية بجامعة المنوفية غد الأثنين، وذلك برعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة،والدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي،وبرئاسة الدكتور حنان حسني يشار عميد الكلية .

وقالت الدكتورة يشار حسنى فى بيان،أن هذه النسخة من المؤتمر تشهد العديد من الفعاليات المواكبة للمؤتمر وتضم تلك الفعاليات عرض أزياء الملابس الخارجية للفرقة الرابعة بقسم الاقتصاد المنزلي، وورشتي عمل في التغذية، بالإضافة إلى ندوة هامة جدا عن التغير المناخي يديرها طلبة وطالبات الفرقة الأولى دبلوم قسم الإعلام التربوي، إلى جانب ستة محاضرات في تخصصات الكلية المختلفة،ووجود عشرة معارض ستنفذ على هامش فعاليات المؤتمر وكذلك حفل فني.

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة غادة حسني وكيل الكلة للدرسات العليا والبحث العلمي ومقرر المؤتمر ،أن هناك ما يزيد عن خمسين بحثا، في التخصصات المختلفة سوف تجري مناقشتها بالمؤتمر .