إعلان المستحقين لمشروع أراضى الظهير الزراعى بقرية الشركة فى الخارجة

إعلان المستحقين لمشروع أراضى الظهير الزراعى بقرية الشركة فى الخارجةالأحد، 22 أبريل 2018 04:16 م
أراضى - أرشيفية
إضافة تعليق
أعلن صابر محمد إسماعيل رئيس الوحدة المحلية لقرى الشركة التابعة لمركز الخارجة بالوادى الجديد، عن الأسماء التى تم ترشيحهم من قبل اللجنة المشكلة لبحث طلبات المتقدمين، للحصول على أراضى الظهير الزراعى، وعددهم 40 مواطن كمرحلة أولى .
وأكد إسماعيل على ضرورة استكمال الملفات الخاصه بمن تم قبول طلباتهم بالجهات المختصة، والتى تضم خطاب الصندوق الاجتماعى، والمرور، وصحيفة الحالة الجنائية، وخطاب مشروعك، والاستثمار، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخه، مؤكداً على ضرورة سرعة إنجاز الأوراق المطلوبة، وسوف يتم استبعاد الملفات التى لم تكتمل بعد.
كما ناشد صابر، المنتفعين الوارد أسمائهم بضرورة الحضور إلى مقر الوحدة المحلية لقرى الشركة، يوم الثلاثاء المقبل، لعقد اجتماع الساعة العاشرة صباحاً بمركز شباب الشركة 55 .
كشف أسماء المنتفعين
إضافة تعليق
خطة الحرب على الإلحاد الممول.. الأوقاف: التشدد والإلحاد وجهان لعملة واحدة هدفها تفكيك مجتمعاتنا.. وتؤكد: إطلاق دورات تأهيل الدعاة ومطبوعات وسطية بمعرض الكتاب..ولابد من معرفة الأئمة بأبعاد الأمن القومى ومتطلباته
من غير كسوف.. بين العلاج الطبى والنفسى.. دليل المرأة لأداء أفضل للعلاقة الزوجية.. استشاريو نساء وتوليد: ابعدى عن المنشطات.. ويؤكدون: مضاعفاتها كارثية.. الختان والالتهابات سبب أساسى فى مشاكل العلاقة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة