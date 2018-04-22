إعلان المستحقين لمشروع أراضى الظهير الزراعى بقرية الشركة فى الخارجة







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن صابر محمد إسماعيل رئيس الوحدة المحلية لقرى الشركة التابعة لمركز الخارجة بالوادى الجديد، عن الأسماء التى تم ترشيحهم من قبل اللجنة المشكلة لبحث طلبات المتقدمين، للحصول على أراضى الظهير الزراعى، وعددهم 40 مواطن كمرحلة أولى .

وأكد إسماعيل على ضرورة استكمال الملفات الخاصه بمن تم قبول طلباتهم بالجهات المختصة، والتى تضم خطاب الصندوق الاجتماعى، والمرور، وصحيفة الحالة الجنائية، وخطاب مشروعك، والاستثمار، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخه، مؤكداً على ضرورة سرعة إنجاز الأوراق المطلوبة، وسوف يتم استبعاد الملفات التى لم تكتمل بعد.

كما ناشد صابر، المنتفعين الوارد أسمائهم بضرورة الحضور إلى مقر الوحدة المحلية لقرى الشركة، يوم الثلاثاء المقبل، لعقد اجتماع الساعة العاشرة صباحاً بمركز شباب الشركة 55 .

كشف أسماء المنتفعين