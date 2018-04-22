إعدام أغذية منتهية الصلاحية فى حملة بأسواق المنصورة







الدقهلية ـ محمد حيزة

شنت رئاسة مركز ومدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، حمله بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومديرية التموين للمرور على أسواق قرى "كوم الدربى ـ البقلية" التابعين للوحدة المحلية بكوم الدربى وقرية جديدة الهالة التابعة للوحدة المحلية ببرق العز التابعين لمركز المنصورة.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد رأفت عبدالوهاب رئيس مركز ومدينة المنصورة، وتنفيذ القرار رقم 165 لسنة2017 بخصوص تشكيل لجنة لمتابعة الأسواق والسلع الغذائية فى نطاق المركز بشكل دوري.

أسفرت الحملة عن إعدام 35 ك زيت قلى، و 30 كيلو لانشون 15 كيلو سجق 30 كيلو مخلل مشكل و45 كيلو جبن ابيض، 25 كيلو لحم مجمد 50 كيلو صلصة، 15 كيلو لحم مفرو، 45 كيلو خضروات مختلفة، 1 كيلو تونة، 25 كيلو كبدة مستوردة وتم إعدامهم وعمل المحاضر اللازمة.