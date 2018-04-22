إصابة 3 شبان فلسطينيين بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال شرق خان يونس

إصابة 3 شبان فلسطينيين بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال شرق خان يونسالأحد، 22 أبريل 2018 05:18 م
اشتباكات مع قوات الاحتلال
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أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحى، اليوم الأحد، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق بلدة خزاعة، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، بإصابة شابين فى قدميهما بالرصاص الحى، الذى أطلقه جنود قناصة الاحتلال المتمركزون خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودى شرق خزاعة، وحالتهما وصفت بالمتوسطة.
وفى شرق مدينة غزة، وتحديدا بمحيط موقع (ملكة) العسكرى شرق المدينة، هاجمت قوات الاحتلال عشرات المواطنين بالرصاص الحى وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة فى قدمه، نقل على إثرها للمستشفى، وحالته وصفت بالمتوسطة.
وتتواصل المسيرات الشعبية السلمية على طول الشريط الحدودى شمال وشرق القطاع، للأسبوع الرابع على التوالى، فى إطار فعاليات العودة.
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