إخماد حريق بخط أنابيب تديره شركة نفط ليبية

إخماد حريق بخط أنابيب تديره شركة نفط ليبيةالأحد، 22 أبريل 2018 11:00 ص
انفجار خط أنابيب - أرشيفية
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قال مهندس فى ميناء السدر، اليوم الأحد، إنه تمت السيطرة على حريق اندلع بخط أنابيب تديره شركة الواحة للنفط الليبية يغذى الميناء.
كانت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا قالت إنها تتوقع فقد إنتاج بين 70 و100 ألف برميل يوميا بسبب الحريق الذى شب أمس السبت.
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