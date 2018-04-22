إخماد حريق بخط أنابيب تديره شركة نفط ليبية







رويترز

قال مهندس فى ميناء السدر، اليوم الأحد، إنه تمت السيطرة على حريق اندلع بخط أنابيب تديره شركة الواحة للنفط الليبية يغذى الميناء.

كانت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا قالت إنها تتوقع فقد إنتاج بين 70 و100 ألف برميل يوميا بسبب الحريق الذى شب أمس السبت.