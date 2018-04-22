إحالة طبيبة وممرضة للتحقيق الدقهلية لإغلاق وحدة صحية بالجنازير

إحالة طبيبة وممرضة للتحقيق الدقهلية لإغلاق وحدة صحية بالجنازيرالأحد، 22 أبريل 2018 04:41 م
الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
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أصدر الدكتور سعد مكى وكيل وزاره الصحه بالدقهلية، قرار بإحالة مدير وحده طب الأسرة، المسئولة عن الوحده الصحيه بالنسايمه التابعه لمركز المنزلة، والممرضه بالوحدة، للتحقيق بالشؤون القانونية، بعد مرور لجنة من الوحدة المحلية، وكشفت إغلاق الوحده الصحيه بالجنازير.
وكان رئيس مركز النزلة، قد أعطى تعليمات، بالمرور على الوحدات الحصية بنطاق المركز، وقام رئيس الوحدة المحلية بالنسايمة، عن تغيب الطبيبة، وإغلاق الوحدة الصحية بالجنازير أثناء مروره، وحرر مذكره بالواقعة، وإحالة الأمر لمديرية الشؤون الصحية، للتحقيق.
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