أردوغان يفضح حلفاؤه.. 5000 شاحنة سلاح أمريكية تدخل سوريا







أ ش أ

قال الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، إن الولايات المتحدة باتت تهدد الأمن التركى من خلال إرسالها كميات كبيرة من الأسلحة إلى شمالى سوريا أين ينفذ الجيش التركى عملية عسكرية ضد الأكراد، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأوضح أردوغان فى مقابلة بثتها قناة "NTV" التركية، أن الولايات المتحدة أرسلت 5 آلاف شاحنة أسلحة وألفين شحنة جوية تحمل أسلحة إلى شمالى سوريا بذريعة مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة أقامت 20 قاعدة عسكرية فى الشمال السورى، متسائلا: "ضد من هذه القواعد".

وفيما يتعلق بتوسع عملية "غصن الزيتون" إلى مدينة منبج السورية، قال أردوغان إنه ينتظر تعيين وزير الخارجية الأمريكى الجديد ومباشرة مهامه، لمناقشة الموضوع.

وأعرب عن أمله فى عدم اتخاذ فرنسا خطوات يمكن أن تتأسف عليها فى وقت لاحق، وذلك تعقيبا على تصريحات الرئيس الفرنسى التى قال فيها إن بلاده تدرس إرسال قوات فرنسية إلى منبج.

وقال أردوغان إن تركيا تتلقى مطالب شعبية من أهالى منبج، يدعونها فيها إلى تخليصهم من الإرهابيين، مؤكدا استعداد سكان المدينة لتقديم الدعم للقوات التركية.

ودعا أردوغان واشنطن إلى مراجعة تصرفاتها، إذا كانت تريد عودة قس أمريكى مسجون فى تركيا للاشتباه بصلته بتحركات الجيش وقع فى 2016.

وربط أردوغان فى السابق مصير برانسون بمصير رجل الدين فتح الله جولن الذى تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة تحركات الجيش.