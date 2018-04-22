video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 أبريل 2018 01:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أردوغان يفضح حلفاؤه.. 5000 شاحنة سلاح أمريكية تدخل سوريا

الأحد، 22 أبريل 2018 01:10 م
أردوغان يفضح حلفاؤه.. 5000 شاحنة سلاح أمريكية تدخل سوريا أردوغان


أ ش أ
إضافة تعليق

قال الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، إن الولايات المتحدة باتت تهدد الأمن التركى من خلال إرسالها كميات كبيرة من الأسلحة إلى شمالى سوريا أين ينفذ الجيش التركى عملية عسكرية ضد الأكراد، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأوضح أردوغان فى مقابلة بثتها قناة "NTV" التركية، أن الولايات المتحدة أرسلت 5 آلاف شاحنة أسلحة وألفين شحنة جوية تحمل أسلحة إلى شمالى سوريا بذريعة مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة أقامت 20 قاعدة عسكرية فى الشمال السورى، متسائلا: "ضد من هذه القواعد".

وفيما يتعلق بتوسع عملية "غصن الزيتون" إلى مدينة منبج السورية، قال أردوغان إنه ينتظر تعيين وزير الخارجية الأمريكى الجديد ومباشرة مهامه، لمناقشة الموضوع.

وأعرب عن أمله فى عدم اتخاذ فرنسا خطوات يمكن أن تتأسف عليها فى وقت لاحق، وذلك تعقيبا على تصريحات الرئيس الفرنسى التى قال فيها إن بلاده تدرس إرسال قوات فرنسية إلى منبج.

وقال أردوغان إن تركيا تتلقى مطالب شعبية من أهالى منبج، يدعونها فيها إلى تخليصهم من الإرهابيين، مؤكدا استعداد سكان المدينة لتقديم الدعم للقوات التركية.

ودعا أردوغان واشنطن إلى مراجعة تصرفاتها، إذا كانت تريد عودة قس أمريكى مسجون فى تركيا للاشتباه بصلته بتحركات الجيش وقع فى 2016.

وربط أردوغان فى السابق مصير برانسون بمصير رجل الدين فتح الله جولن الذى تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة تحركات الجيش.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أردوغان ينتقد النمسا بعد منعها الحملات الانتخابية التركية

أردوغان يبرر فرض حالة الطوارئ فى بلاده ويؤكد: لصالح الاقتصاد

"الجارديان": أردوغان الديكتاتور يسعى لسيطرة كاملة على تركيا

الحزب الحاكم فى تركيا يتحدى المعارضة تقديم مرشحا لمنافسة أردوغان

أردوغان

تركيا

أخبار العالم اليوم

الجيش التركى

الأكراد




لا تفوتك
"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ استعدادا لرمضان وامتحانات الطلاب لمواجهة الأعطال

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ استعدادا لرمضان وامتحانات الطلاب لمواجهة الأعطال

المرور: إغلاق جزئى لطريق القطامية - العين السخنة 4 أيام

المرور: إغلاق جزئى لطريق القطامية - العين السخنة 4 أيام

الأهلى يخمد فتنة عقود ثلاثى الأهلى مؤقتاً.. سيد عبد الحفيظ يجتمع بإكرامى ووليد سليمان وحسام عاشور لمناقشة أزمة العقود.. مدير الكرة يتعهد لنجوم القلعة الحمراء بتعديل العقود.. واللاعبون: التعديل أو تصعيد الأزمة

الأهلى يخمد فتنة عقود ثلاثى الأهلى مؤقتاً.. سيد عبد الحفيظ يجتمع بإكرامى ووليد سليمان وحسام عاشور لمناقشة أزمة العقود.. مدير الكرة يتعهد لنجوم القلعة الحمراء بتعديل العقود.. واللاعبون: التعديل أو تصعيد الأزمة

قواعد استخدام الطريق فى قانون المرور الجديد.. حظر ترك السيارات ومرور الدواب وغرامة المخالفين تصل 20 ألف جنيه.. إلزام السائق المتسبب فى حادث بنقل المصابين للمستشفى.. ويحق لضابط المرور القبض على متعاطين المخدرات

قواعد استخدام الطريق فى قانون المرور الجديد.. حظر ترك السيارات ومرور الدواب وغرامة المخالفين تصل 20 ألف جنيه.. إلزام السائق المتسبب فى حادث بنقل المصابين للمستشفى.. ويحق لضابط المرور القبض على متعاطين المخدرات

استعد للصيام.. نصائح من طبيب نفسى لتفادى العصبية وقلة التركيز فى أول أيام رمضان

استعد للصيام.. نصائح من طبيب نفسى لتفادى العصبية وقلة التركيز فى أول أيام رمضان

الزمالك يخطر الأمن بتحمل نقل جماهيره لملعب مباراة القمة

الزمالك يخطر الأمن بتحمل نقل جماهيره لملعب مباراة القمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة