وكيل وزارة الصحة بدمياط يتفقد مستشفي ميت أبو غالب

قام الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بدمياط بالمرور علي مستشفي ميت أبو غالب المركزي ،حيث تفقد كافة أقسام المستشفي وناقش المترددين عليها واستمع لهم وعن انطباعهم عن الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفى .

كما قام بالمرور علي قسم الحضانات بمصاحبة الدكتور سوزان الكيكي مديرة الحضانات بمديرية الصحة ،وقام الخليل الشريف المفتش المالي والإداري وعضو المكتب الفني لوكيل الوزارة ،بفحص سجلات الحضور والانصراف والقوة البشرية المتواجدة، وقام الدكتور ضياء داود مدير المستشفيات بمديرية الصحة بفحص سجلات الأقسام وعرض مؤشرات أداء المستشفي علي وكيل وزارة الصحة والذي قام بحصر احتياجات المستشفي ميدانيا.

وكلف وكيل الصحة بدمياط كل المعاونين بتيسير كافة الإحتياجات وشدد علي التسهيل علي المواطن وتقديم خدمة مميزة للمرضى مؤكدا أن خدمة المواطن هو الهدف الذي يعمل من اجله الجميع يأتي ذلك في اطار تنفيذ تعليمات الدكتور اسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط.





زيارة وكيل صحة دمياط



تفقد المستشفى