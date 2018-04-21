وكيل تموين دمياط: جاهزون لإقامة معرض أهلا رمضان مطلع الشهر القادم







دمياط-معتز الشربينى

أعلن سمير عثمان وكيل وزارة التموين بدمياط عن جاهزية المديرية لاستقبال شهر رمضان الكريم وتوفير كافة السلع الضرورية والمقررات التموينية

وأضاف عثمان فى تصريح لـ"اليوم السابع " انه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم بمديرية تموين دمياط لمتابعة توافر كافة السلع الضرورى بالأسواق خلال شهر رمضان وأضاف انه تم التنسيق مع مديرتى الطب البيطرى والصحة لتنفيذ حملات بالأسواق لمتابعة صلاحية السلع وكذلك متابعة مستودعات تعبئة الغاز مع توفير نوبتجى بشركات تعبئة الغاز بشطا ودمياط الجديدة، وكذلك تعديل مواعيد عمل المخابز بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.

وأضاف عثمان أنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية بدمياط لتجهيز معرض رمضان للسع الغذائية المقرر افتتاحه 5 مايو القادم بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة، ويتضمن المعرض طرح لحوم بلدى سودانى بسعر 85 جنيها ولحوم مجمدة بسعر 60 جنيها وكذلك دواجن مجمدة بسعر 17 جنيها للكيلوجرام، وجميع السلع الغذائية الضرورية بأسعار مخفضة.

ومن ناحية أخرى أعلن مجدى المهدى مدير إدارة حماية المستهلك بدمياط عن تحرير 15 محضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم توافر شهادات صحية بالأسواق وكذلك تحرير 3 محاضر تجميع وتصرف فى مقررات تموينية.