video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 أبريل 2018 03:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تموين دمياط: جاهزون لإقامة معرض أهلا رمضان مطلع الشهر القادم

السبت، 21 أبريل 2018 02:00 ص
وكيل تموين دمياط: جاهزون لإقامة معرض أهلا رمضان مطلع الشهر القادم معرض أهلا رمضان


دمياط-معتز الشربينى
إضافة تعليق

 

أعلن سمير عثمان وكيل وزارة التموين بدمياط عن جاهزية المديرية لاستقبال شهر رمضان الكريم  وتوفير كافة السلع الضرورية والمقررات التموينية  

وأضاف عثمان فى تصريح لـ"اليوم السابع " انه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم بمديرية تموين دمياط لمتابعة توافر كافة السلع الضرورى بالأسواق خلال شهر رمضان  وأضاف انه تم التنسيق مع مديرتى الطب البيطرى والصحة لتنفيذ حملات بالأسواق لمتابعة صلاحية السلع وكذلك متابعة مستودعات تعبئة الغاز مع توفير نوبتجى بشركات تعبئة الغاز بشطا ودمياط الجديدة، وكذلك تعديل مواعيد عمل المخابز بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.

وأضاف عثمان أنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية بدمياط لتجهيز معرض رمضان للسع الغذائية المقرر افتتاحه 5 مايو القادم بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة، ويتضمن المعرض طرح لحوم بلدى سودانى بسعر 85 جنيها ولحوم مجمدة بسعر 60 جنيها وكذلك دواجن مجمدة بسعر 17 جنيها للكيلوجرام، وجميع السلع الغذائية الضرورية بأسعار مخفضة.

ومن ناحية أخرى أعلن مجدى المهدى مدير إدارة حماية المستهلك بدمياط عن تحرير 15 محضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم توافر شهادات صحية بالأسواق وكذلك تحرير 3 محاضر تجميع وتصرف فى مقررات تموينية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 3محاضر تصرف وتجميع سلع تموينية بدمياط

اخبار دمياط

دمياط

تموين دمياط

رمضان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
بعثة صندوق النقد تزور مصر لمراجعة برنامج الإصلاح قبل صرف الشريحة الرابعة

بعثة صندوق النقد تزور مصر لمراجعة برنامج الإصلاح قبل صرف الشريحة الرابعة

"مايلى" رضيعة عمرها 10 أيام أصغر شخص يحضر جلسات الكونجرس

"مايلى" رضيعة عمرها 10 أيام أصغر شخص يحضر جلسات الكونجرس

تقرير مؤشرات الاتصالات: ارتفاع أعداد مشتركى المحمول إلى 101.3 مليون مشترك.. وزيادة الهاتف الثابت إلى 6.6 مليون.. وزارة الاتصالات: استخدام الإنترنت عبر المحمول يسجل 32.8 مليونا ويتفوق على 5.2 مليون وصلة لـ"ADSL"

تقرير مؤشرات الاتصالات: ارتفاع أعداد مشتركى المحمول إلى 101.3 مليون مشترك.. وزيادة الهاتف الثابت إلى 6.6 مليون.. وزارة الاتصالات: استخدام الإنترنت عبر المحمول يسجل 32.8 مليونا ويتفوق على 5.2 مليون وصلة لـ"ADSL"

العواصم العربية تنبذ سعد الدين إبراهيم.. بيروت ترفض دخول صاحب التطبيع مع إسرائيل أراضيها.. والسلطات اللبنانية ترحل مدير مركز ابن خلدون للقاهرة بسبب محاضرة تل أبيب.. وعدة بلاغات و5 قضايا تلاحقه بالمطارات العربية

العواصم العربية تنبذ سعد الدين إبراهيم.. بيروت ترفض دخول صاحب التطبيع مع إسرائيل أراضيها.. والسلطات اللبنانية ترحل مدير مركز ابن خلدون للقاهرة بسبب محاضرة تل أبيب.. وعدة بلاغات و5 قضايا تلاحقه بالمطارات العربية

ذاكرة الأمة.. فيديو لوزارة الدفاع يرصد أبرز 6 أحداث فى تاريخ مصر خلال إبريل

ذاكرة الأمة.. فيديو لوزارة الدفاع يرصد أبرز 6 أحداث فى تاريخ مصر خلال إبريل

صور.. تعرف على الــ100 شخصية الأكثر تأثيرا فى العالم 2018

صور.. تعرف على الــ100 شخصية الأكثر تأثيرا فى العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة