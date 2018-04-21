نشطاء سوريون: الشرطة العسكرية الروسية تدخل القلمون بعد إجلاء المسلحين







دمشق أ ش أ

أفاد نشطاء سوريون، اليوم السبت، بدخول الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة الرحيبة فى القلمون الشرقى، بعد الاتفاق الذى وقعته الفصائل المسلحة مع روسيا والنظام السوري.

وأشار النشطاء - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - إلى أن الفصائل المسلحة العاملة فى القلمون الشرقى تستعد للخروج إلى الشمال السوري، فى الساعات المقبلة، بعد تسليم السلاح الثقيل.

وكانت السلطات السورية قد توصلت فى وقت سابق، مع مسلحين فى منطقة القلمون الشرقى بريف دمشق إلى اتفاق يقضى بمغادرتهم بلدات الرحيبة وجيرود والناصرية إلى مدينتى جرابس وإدلب شمالى البلاد، بدءا من اليوم السبت .